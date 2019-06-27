Туристку из Тюмени эвакуировали с горы в Крыму

Спасатели помогли эвакуировать туристку из Тюмени, которая оказалась на сложном уступе на горе Таракташ, сообщила пресс-служба МЧС по республике Крым в четверг.

Сообщение о том, что женщина нуждается в помощи, поступило спасателям накануне вечером. К месте инцидента оперативно выехала дежурная смена в составе 4 человек и 1 единицы техники.

«Было принято решение обойти скальный выступ, на который поднималась девушка, закрепить точку страховки на высоте, спуститься к туристке и эвакуировать её в безопасное место», – рассказал Сергей Шахов, Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

По словам Сергея Шахова, спасательная операция заняла менее 2 часов. Девушка не пострадала и в медицинской помощи не нуждалась.

В этому году спасатели более 80 раз оказывали помощь туристам в горах и лесах.

Источник: Вести.Севастополь