Туристку из Уфы с травмами эвакуировали с плато Ай-Петри

Спасатели эвакуировали с плато Ай-Петри туристку из Уфы, которая заблудилась, упала и получила травмы рёбер, сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым во вторник.

Женщина в одиночку отправилась в поход от горы Ай-Петри до Ильяс-Кая, но сбилась с тропы. Она пыталась вернуться на маршрут с помощью навигатора, однако ушла еще дальше и оказалась на сложном скальном участке.

«При движении женщина уронила свой рюкзак в обрыв и при попытке достать его оступилась и совершила падение. Только благодаря случаю, туристка смогла зацепиться за дерево и не сорваться вниз. Не имея возможности самостоятельно продолжить движение, она вызвала спасателей», – рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Республики Крым Сергей Шахов.

В поисках женщины сотрудники МЧС обследовали территорию протяженностью более 10 км. Когда пострадавшую нашли, ее эвакуировали на носилках, а затем доставили в больницу.

Источник: Вести.Севастополь