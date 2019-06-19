Туристку из Уфы с травмами эвакуировали с плато Ай-Петри

19 июня 2019     19
Туристку из Уфы с травмами эвакуировали с плато Ай-Петри

Спасатели эвакуировали с плато Ай-Петри туристку из Уфы, которая заблудилась, упала и получила травмы рёбер, сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым во вторник.

Женщина в одиночку отправилась в поход от горы Ай-Петри до Ильяс-Кая, но сбилась с тропы. Она пыталась вернуться на маршрут с помощью навигатора, однако ушла еще дальше и оказалась на сложном скальном участке. 

«При движении женщина уронила свой рюкзак в обрыв и при попытке достать его оступилась и совершила падение. Только благодаря случаю, туристка смогла зацепиться за дерево и не сорваться вниз. Не имея возможности самостоятельно продолжить движение, она вызвала спасателей», – рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Республики Крым Сергей Шахов.

В поисках женщины сотрудники МЧС обследовали территорию протяженностью более 10 км. Когда пострадавшую нашли, ее эвакуировали на носилках, а затем доставили в больницу.

Источник: Вести.Севастополь

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