Туристов в Крым по "Единому билету" будут возить 15 новых автобусов

В автобусном парке “Единого билета” появилось 15 новых комфортабельных автобусов ЛиАЗ “Круиз”. Об этом сообщила пресс-служба АНО “Единой транспортной дирекции”.

Новые автобусы с кондиционерами, ремнями безопасности, большими багажными отделениями, мониторами и USB-розетками уже вышли на линию. Эти транспортные средства использовали феврале и марте на XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 в Красноярске.

Услугой “Единый билет” в мае воспользовалось больше 15 тысяч человек, включая 10 тысяч добравшихся до Крыма и 5 тысяч выехавших с полуострова. На этот сезон оформлено более 177 тысяч билетов, это на 8% больше, чем за такой же период в 2018 году.

Цены на билеты не меняются с 2015 года: чтобы доехать из Анапы в Севастополь или Евпаторию придётся потратить 690 рублей, в Симферополь – 590 рублей, в Ялту – 700, в Феодосию – 460, в Судак – 540, а в Керчь – 380 рублей. За билет в Севастополь или Евпаторию из Краснодара придётся отдать 810 рублей, в Симферополь – 710 рублей, в Ялту – 820, в Феодосию – 590, в Судак – 660, а в Керчь – 560 рублей.

Источник: Вести Севастополя