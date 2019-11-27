Туристский пруд в Байдарской долине восстановят

Территорию, где раньше был Туристкий пруд в Байдарской долине застраивать не будут. Власти намерены восстановить водоём.

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А пока жители ближайших сёл испытывают нехватку воды. Этот и другие вопросы на выездном совещании сегодня обсуждали члены постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания города.

Гурам Плиев уже год терпит убытки и неудобства. Туристский пруд в Байдарской долине осушили. И житель села Орлиное остался без воды. Не только питьевой, но и технической. Водоём был одним из главных источников орошения полей и огородов.

«У меня большой участок. И занимаюсь овощами. В этом году то, что спустили воду у меня три тысячи кустов помидоров посохло, огурцы – тоже самое, деревья сохнут. Воды нигде нет. В колодцах нет воды», – делится житель села Орлиное Гурам Плиев.

В озере было больше 2000 кубометров воды. Сейчас в ближайших сёлах дефицит. Уровень грунтовых вод упал.

Воды, которую привозят жителям, не хватает. А ближайший источник находится примерно в километре от населенного пункта. Вот этот родник, но и он уже начал пересыхать. Уровень воды упал примерно на полметра.

Жителей уверяли, что это временные трудности. Воду спустили для ремонта гидротехнических сооружений.

Но к работе приступили без положительного заключения государственной экспертизы. Прекратили сразу после выданного природоохранной прокуратурой представления главе Орлиновского муниципалитета. Чуть позже водоём передали Севприроднадзору.

«Было произведено предпроектное обследование. Установили, что гидротехническое сооружение нуждается в капитальном ремонте. Далее был разработан проект капитального ремонта, который сейчас проходит экспертизу для того, чтобы мы имели возможность приступить к выполнению работ», – объясняет и.о. начальника Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

По прогнозу, строительные работы начнутся в начале следующего года. Первый этап планируют завершить до весенних паводков. Но сначала необходимо заложить стоимость ремонта в бюджет города. Сколько он может стоить сказать пока не берётся никто.

«Сейчас мы увидели подтверждение Севприроднадзора. Здесь присутствовали коллеги из правительства. Знаете, когда объединяем усилия все, я думаю финансирование на эти мероприятия будет найдено», – говорит депутат законодательного собрания Татьяна Лобач.

Беспокойство общественности и депутатов вызывает и земельный участок общей площадью 47 гектаров, в границах которого находится водоём. Предназначен он для строительства и обслуживания здания жилищного и общественного назначения.

«Будем обращаться к нашим коллегам из правительства с тем, чтобы они рассмотрели возможность выполнения мероприятий по возвращению этого земельного участка в собственность города Севастополя. Это принципиально важный вопрос. Потому что в него упирается всё», – считает депутат Законодательного собрания Вячеслав Горелов.

Если вопрос будет решён и ремонтные работы гидротехнических сооружений начнутся, то уже через два года пруд приобретёт прежний вид. И водный баланс удастся восстановить.

Анастасия Репикова, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь