Туристы обнаружили мёртвого дельфина на пляже и долго искали, к кому обратиться

Тело мёртвого дельфина, которое несколько дней назад нашли отдыхающие, увезли с набережной парка Победы. О гибели млекопитающего нашей редакции сообщили сами туристы, потому как не сразу поняли, куда обратиться.

Андрей Тихомиров в Севастополе проводит отпуск. Накануне вместе с семьёй он гулял по набережной парка Победы и увидел тело дельфина.

«Сын, ему три годика, сказал: “Папа, ему нужно в скорую”. Понятно было, что скорая ему уже не поможет, дельфин признаков жизни не подавал, – рассказывает Андрей. – Куда позвонить, чтобы его убрать с побережья? Ведь это пляжная зона, здесь отдыхают туристы».

Андрей обратился на стойку регистрации отеля, но никто из работников не смог решить, что делать. Мужчина зашёл в интернет, нашёл несколько телефонов муниципальных служб. Абоненты на том конце провода тоже растерялись и не ответили, кто же должен убрать тело с берега.

Пляж парка Победы считается одним из лучших в городе, потому что летом за порядком здесь следят как сотрудники городских служб, так и работники отеля. Но зимой здесь обычно грязно. Недавний шторм принёс на берег много водорослей. Вероятно, в непогоду сюда прибило и дельфина. Обычно морские животные погибают из-за того, что попадают под судовые винты или запутываются в рыболовных сетях и задыхаются, потому что не могут всплыть на поверхность и вдохнуть воздуха. В этом случае на теле дельфина явных повреждений не было.

Государственный ветврач даёт заключение, что животное не было убито и не представляет эпидемиологической опасности. Далее в работу включаются сотрудники специализированного предприятия, которое занимается утилизацией опасных отходов.

«На специализированном транспорте дельфин перевозится на станцию по утилизации биологических отходов, специалисты его обрабатывают, загружают в инсинератор, и там происходит сжигание при высокой температуре», – объяснил Дмитрий Коронский, сотрудник специализированного предприятия по утилизации опасных отходов.

Дмитрий уточняет, что подобные биологические объекты лучше не трогать голыми руками. В Севастополе случаев заражения человека при таком контакте не было, но осторожности требуют санитарные нормы. Массовой гибели дельфинов в этом сезоне не наблюдается, поэтому и вести статистику нет необходимости.

«Я вам не могу сказать по поводу подсчётов: ведутся они или не ведутся. Для нас, определённого круга людей, мёртвый дельфин – это мёртвый человек. Мы приравниваем этих животных к умным, мыслящим», – говорит Дмитрий Коронский.

В межсезонье, когда пляжи не обслуживают операторы, люди могут обратиться за помощью в департамент городского хозяйства. Вопросом вывоза мёртвых дельфинов также занимаются сотрудники предприятия “Парки и скверы”. Сообщить можно также по номеру единой городской дежурно-диспетчерской службы.

Приёмная департамента городского хозяйства: (8692) 53-11-00; единая дежурно-диспетчерская служба: 15-63; ГБУ “Парки и Скверы”: 77-75-47

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Ростислав Колмагоров, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь