Турнир городов-героев по боксу примет Севастополь

10 июля 2019     28
Турнир городов-героев по боксу примет Севастополь

О планах на пресс-конференции рассказал глава федерации бокса в Севастополе Андрей Олейник.

Всего планируют сформировать четыре сборных команды спортсменов из российских городов-героев. Боксёры встретятся в Севастополе с 15 по 18 августа  

“Наша главная задача – чтобы данные соревнования стали постоянными, то есть на следующий год мы хотим их включить в календарный план спортивных мероприятий Российской Федерации и присвоить данному турниру класс “А”. Это означает, что спортсмены, выиграв соревнования, смогут получать звание мастеров спорта Российской Федерации”, – приводит слова Андрея Олейника пресс-служба городского правительства.

фото пресс-службы правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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