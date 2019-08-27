Туроператоры Китая встретят «бархатный сезон» на лайнере «Князь Владимир»

27 августа 2019     12
Туроператоры Китая встретят «бархатный сезон» на лайнере «Князь Владимир»

Круизами по Черному морю заинтересовались туроператоры китайского города Чанту. Они прилетели в Сочи на встречу с генеральным директором компании «Черноморские круизы» Виктором Глуховщенко.

Прежде, чем начать продавать путевки на борт 9-палубного лайнера, они хотят своими глазами увидеть теплоход и побывать на экскурсиях в Новороссийске, Севастополе и Ялте, сообщает Крыминформ. Речь идет о круизе в «бархатный сезон», тем более, что «Князь Владимир» в этом году курсирует по Черному морю до конца октября. В его расписании значатся еще 8 рейсов по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи.

Этот теплоход был построен в 1971 году и носил имя Roy Star. В 2017 году Россия купила его для возобновления круизов по Черному морю и переименовала. За три сезона лайнер успел совершить уже больше 40 рейсов. А в следующем году навигацию «Князь Владимир» начнет уже 1 марта.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта cdn.bitrix24.ru

Источник: Вести.Севастополь

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