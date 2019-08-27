Туроператоры Китая встретят «бархатный сезон» на лайнере «Князь Владимир»

Круизами по Черному морю заинтересовались туроператоры китайского города Чанту. Они прилетели в Сочи на встречу с генеральным директором компании «Черноморские круизы» Виктором Глуховщенко.

Прежде, чем начать продавать путевки на борт 9-палубного лайнера, они хотят своими глазами увидеть теплоход и побывать на экскурсиях в Новороссийске, Севастополе и Ялте, сообщает Крыминформ. Речь идет о круизе в «бархатный сезон», тем более, что «Князь Владимир» в этом году курсирует по Черному морю до конца октября. В его расписании значатся еще 8 рейсов по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи.

Этот теплоход был построен в 1971 году и носил имя Roy Star. В 2017 году Россия купила его для возобновления круизов по Черному морю и переименовала. За три сезона лайнер успел совершить уже больше 40 рейсов. А в следующем году навигацию «Князь Владимир» начнет уже 1 марта.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта cdn.bitrix24.ru

Источник: Вести.Севастополь