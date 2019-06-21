Турпоток из Украины в Крым вырос вдвое

21 июня 2019     28
Турпоток из Украины в Крым вырос вдвое

С началом курортного сезона поток туристов из Украины в Крым значительно увеличился, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в пятницу.

«…с началом летних каникул и периода отпусков увеличился поток лиц и транспортных средств через автомобильные пункты пропуска на севере Крымского полуострова. Так, сотрудники пограничных и таможенных органов оформляют в сутки порядка 11 000 лиц и до 1 500 автомобилей», – говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе погрануправления информационному агенству ТАССв марте количество граждан, проходивших через пункты пропуска, составляло в сутки около 5,2 тыс. человек и около 800 автомобилей.

Источник: Вести.Севастополь

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