Турпоток из Украины в Крым вырос вдвое

С началом курортного сезона поток туристов из Украины в Крым значительно увеличился, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в пятницу.

«…с началом летних каникул и периода отпусков увеличился поток лиц и транспортных средств через автомобильные пункты пропуска на севере Крымского полуострова. Так, сотрудники пограничных и таможенных органов оформляют в сутки порядка 11 000 лиц и до 1 500 автомобилей», – говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе погрануправления информационному агенству ТАСС, в марте количество граждан, проходивших через пункты пропуска, составляло в сутки около 5,2 тыс. человек и около 800 автомобилей.

Источник: Вести.Севастополь