ТЦ «Муссон» будет открыт 26 декабря

Правда, разрешат эксплуатировать пока не весь торгово-развлекательный комплекс.

Крупнейший в Севастополе ТЦ «Муссон» могут открыть до нового года. Об этом сообщил владелец предприятия Владимир Плотка. «Дали добро на открытие корпусов №9 и №2», – сообщил Владимир Плотка.

По его словам, открытие ТЦ после длительного простоя намечено на 26 декабря 2018 года. Больше подробностей возобновления работы комплекса пока не известно.

В конце ноября 2018 года на заседании в Гагаринском районном суде Севастополя, суд отказался снять обеспечительные меры с торговых корпусов ТЦ «Муссон». В свою очередь, в прокуратуре Севастополя подтвердили, что в ходе судебного заседания представитель прокуратуры не возражал против принятия судом решения о снятии обеспечительных мер.

«Да, мы не возражали. Но суд принял другое решение», — сказали ForPost в прокуратуре региона.

22 июня 2018 года Гагаринским райсудом Севастополя вынесено решение об удовлетворении исковых требований зампрокурора региона к ПАО «Муссон» об устранении нарушений норм пожарной безопасности, законодательства о градостроительстве.

По словам Владимира Плотки, все замечания, которые были предъявлены к ТЦ по градостроительному законодательству и по пожарной безопасности, уже устранены, «но нас не открывают, несмотря на то, что все замечания устранены», — заявил Владимир Плотка.

История вопроса Напомним, первое решение о приостановке деятельности ТЦ «Муссон» было принято Гагаринским районным судом 9 июня. Однако 18 июня это решение было отменено в апелляционной инстанции — и дело вернули на повторное рассмотрение, в результате которого ТЦ снова закрыли. Из-за закрытия комплекса сотни предпринимателей города лишились своих рабочих мест. За возобновление работы ТЦ выступили около 6,5 тысячи человек. Также пострадали и детские спортивные секции, которые размещались в закрытых помещениях комплекса. Жители записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой не лишать их детей и всех севастопольских спортсменов площадки «Муссона». При этом по результатам проверки в отношении ПАО «Муссон» возбуждено дело об административном правонарушении. Также правительство Севастополя подало иск о сносе 16 строений ТЦ «Муссон» — вместе с отапливающей микрорайон котельной. От сноса котельной в правительстве в итоге отказались.



Сергей Абрамов