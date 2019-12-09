ТЦ Adiz продолжает работать, предприниматели не хотят выезжать

На 5-ом километре планируют снести самовольную постройку. В этом случае, без работы могут остаться более 40 человек. Эту ситуацию сегодня обсуждали на заседании правительства.

Продукты питания, игрушки, посуда и одежда. В торговом центре, площадью больше 2000 квадратных метров, можно найти практически всё.

«Замечательный магазин, скидки пенсионерам. Скажем, игрушек большой ассортимент. К Новому году можно выбрать всё, что угодно. Рядом «Посудная лавка» магазин. Ещё ничего не приобрела, но хороший магазин», – делится покупатель Нина Куц.

Для покупателей двери магазина ещё открыты. Для нашей съёмочной группы – нет. Не хотят продавцы и покидать свои рабочие места. Но в ближайшее время сделать это придётся. Поскольку торговая деятельность по сути ведётся незаконно. В правительстве города отмечают, что здание функционирует два года, но в эксплуатацию введено не было. Из-за нехватки парковочных мест, собственник получил разрешение на строительство только двух этажей.

Издалека глядя на торговый центр кажется, что здание действительно двухэтажное, но это не так. На самом деле здесь четыре этажа. Три из них над землёй, ещё один – под.

По словам руководителя департамента городского хозяйства, не соответствует объект и нормам пожарной безопасности. Вода и свет ранее подводились на период строительства. Теперь их отключат до введения в эксплуатацию, сообщил заместитель губернатора.

«В пятницу выписали предписание об отключении электроэнергии по временной схеме. Дали три дня. То есть, сегодня срок закончился. Мы с Алексеем Николаевичем договорились как-только предприниматели вещи свернут, продукты вывезут, мы готовы отключить в любую минуту», – рассказывает Владимир Базарова. «Шесть месяцев есть. Если планируют приводить в соответствие, пусть приводят в соответствие. Если нет, значит будем принимать те меры, о которых в четверг было принято решение», – подытожил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

А это значит, что здание могут полностью снести. Причём, в принудительном порядке. До конца недели власти намерены провести проверку и других торговых объектов, получивших разрешение на подключение по временной схеме. Также сейчас решают вопрос трудоустройства персонала. Людям, потерявшим работу, обещают найти новые рабочие места.

Анастасия Репикова, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь