Тысячи севастопольцев встретили Рождество во Владимирском соборе Херсонеса

7 января 2020     32
Тысячи севастопольцев встретили Рождество во Владимирском соборе Херсонеса

По традиции, богослужение начинается вечером накануне Рожества – в Сочельник. Только два из 12 важнейших христианских праздников предваряются сочельником: кроме Рождества, это ещё Крещение. 

Так 6 января в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе состоялась Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста и Великая вечерня. Богослужение совершил благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта. 

Служба Рождественского Сочельника длиннее, чем обычная, и торжественнее. Утром в Сочельник по окончании Литургии в центр храма выносится свеча и священники поют перед ней тропарь Рождества Христова. Эта свеча символизируют Вифлеемскую звезду, которая возвестила миру, что родился Христос. Затем освящается сочиво, сообщается на сайте благочиния. 

Сегодня ночью на праздничное богослужение приехал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Он опубликовал поздравление с Рождеством на своей странице в социальной сети Facebook. Глава города подчеркнул, что «мы живем в удивительном месте», поскольку Херсонес Таврический является колыбелью православного Христианства на Руси.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта Севастопольского благочиния 

Источник: Вести.Севастополь

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