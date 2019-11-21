ТЮЗ готовит севастопольцам подарок ко Дню матери

Купив в кассе театра один билет на спектакль «Варшавская мелодия», второй зрители получат бесплатно.

Такой подарок в ТЮЗе решили сделать мамам, чтобы вечер 24 ноября, когда отмечается День матери, женщины провели в театре вместе со своими детьми и посмотрели трогательную постановку «Варшавская мелодия».

Это спектакль по пьесе Леонида Зорина о любви советского парня и польской девушки. Действие разворачивается в послевоенной Москве зимой 1946 года. Молодые люди планируют пожениться, но всё разрушает указ от 15 февраля 1947 года, запрещающий советским гражданам вступать в брак с иностранцами. Правда, история любви не этом не заканчивается. Герои еще встретятся в Варшаве, а через 20 лет снова в Москве.

Чтобы получить бесплатный билет на спектакль, в кассе театра или на сайте нужно применить промокод – слово «МАМА».

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь