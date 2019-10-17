ТЮЗ познакомит маленьких севастопольцев с театральными профессиями

22 октября в 14:00 в детской библиотеке-филиале № 7 им. Г. А. Черкашина состоится творческая встреча «Моя профессия – актёр». В гости к читателям придут– Заслуженная артистка Автономной Республики Крым Наталья Клочкова и заведующая музыкальной частью Севастопольского театра юного зрителя Ирина Кузнецова.

Ребята смогут задать любые вопросы о профессии, спектаклях, узнать все подробности театральной жизни, а также принять участие в мастер-классе по сценическому искусству, который проведут гости.

Вести ФМ – Севастополь

Фото ТЮЗа

Источник: Вести.Севастополь