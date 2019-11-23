Тяжелобольного ребёнка из Крыма доставили в Петербург самолётом МЧС

Самолёт «Sukhoi Superjet 100», предназначенный для санитарной эвакуации, оборудован аппаратами искусственного дыхания, кардиомониторами и другими необходимыми медицинскими модулями.

Маленький пациент, нуждающийся в срочной высокотехнологической помощи, был доставлен в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике Крым. На протяжении всего полёта ребёнка и родителей сопровождали медики различных служб МЧС.

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