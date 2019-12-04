Тянули резину, а теперь стоят в очередях – в мастерских шиномонтажа начался ажиотаж

4 декабря 2019     10
Тянули резину, а теперь стоят в очередях – в мастерских шиномонтажа начался ажиотаж

Севастопольские водители спешно меняют летнюю резину на зимнюю. В этом году из-за слишком тёплого ноября многие оттягивали момент перехода на сезонные шины и из-за этого сейчас стоят в очередях. Что с учётом тёплого севастопольского климата водителям рекомендуют специалисты шиномонтажных мастерских?

В Севастополе тёплый ноябрь сменился прохладным декабрём, и первое, о чём задумались автомобилисты – сменить летнюю резину на зимнюю. В этом сезоне “переобуть”, к примеру, комплект шин 16-го радиуса будет стоить от 900 рублей до тысячи трёхсот при условии, что колёса хранятся не на дисках, а отдельно. И без предварительного звонка мастеру быстро переобуться вряд ли получится. Очередь в шиномонтажи расписана на неделю вперёд.

В советское время автолюбители о смене резины не задумывались: покрышки были универсальными, их эксплуатировали весь сезон. В 90-е годы вместе с иномарками в Россию стали завозить зимние шины. С тех пор и возник едва ли не философский вопрос: при каких температурах резину следует менять.

«Настоятельно рекомендую переобуваться пораньше. Если две недели поездить при температуре +15, с колёсами ничего не случится», – говорит Марина Лавресен, управляющая шиномонтажом. 

Марина Лавресен – единственная в Севастополе девушка, которая профессионально занимается шиномонтажным делом. По её мнению, всесезонная резина подойдёт тем, кто мало ездит и оставляет машину дома в снежные дни. А так называемую “липучку”, популярную в народе, рекомендует для совсем низких температур, которых в Севастополе не бывает.

«Для Севастополя больше подходит европейская зима, не липучка. Потому что липучка плавает на сухом асфальте, так как у нас температуры бывают +10…15, при резком торможении может быть длинный тормозной путь. Она неустойчивая на резких поворотах», – объясняет Марина Лавресен.

Владельцы шиномонтажных мастерских рекомендуют автовладельцам не тянуть резину и поскорее записаться на её замену. Потому что, во-первых, до шестого декабря “переобуться” обязаны все водители маршрутных автобусов, и в конце этой недели будет настоящий аншлаг. А во-вторых, даже на сухой дороге при небольшом похолодании может намерзать лёд. Обычно это происходит перед светофорами, где тормозить иногда приходится резко, вот только сцепления с дорогой не будет.

Ростислав Колмагоров, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь

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Тянули резину, а теперь стоят в очередях – в мастерских шиномонтажа начался ажиотаж
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