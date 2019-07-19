Убивший сына севастополец сядет на 8 лет

В Севастополе суд вынес приговор мужчине, убившему своего сына, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Севастополю в пятницу.
58-летний мужчина поссорился с 30-летним сыном и 4 раза ударил его ножом в грудь. Убийство произошло на глазах у матери погибшего.
«Вину в совершенном преступлении мужчина признал», – говорится в сообщении.
Суд приговорил мужчину к восьми годам в исправительной колонии строгого режима.
Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Севастополю
Источник: Вести.Севастополь