Убийца получил срок через 9 лет после совершения преступления

4 марта 2020     10
Убийца получил срок через 9 лет после совершения преступления

Кировский районный суд привлек к ответственности участника преступления девятилетней давности.

Суд вынес приговор мужчине, совершившему преступление в 2011 году. Осужденный, после распития спиртных напитков в диско-баре, избил своего знакомого. Он нанес несколько ударов ногой в голову потерпевшему. Мужчина потерял сознание, а спусти четыре месяца скончался в больнице, не приходя в себя.

Подсудимый, вместе с соучастником скрылись с места преступления. Один из участников описанных событий был объявлен в розыск. Второй – в 2013 году был признан виновным в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, совершенного группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего, с назначением ему наказания в виде шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Кировского районного суда Республики Крым.

Обнаружили убийцу в 2018 году в Самарской области. Свою вину в совершении инкриминированного преступления подсудимый не признал.

Суд назначил ему наказание в виде 7,8 лет лишения свободы. Помимо этого, беглец выплатит матери потерпевшего 700 тысяч рублей, в счет компенсации морального вреда.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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