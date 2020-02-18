Увеличен размер ежегодной выплаты почётным донорам

В 2020 году ежегодная единовременная денежная выплата почётным донорам крови в Севастополе увеличена на 3%.
С учётом индексации она составляет 14,57 тысячи рублей, рассказала руководитель отдела предоставления льгот Департамента труда и соцзащиты Севастополя Галина Денкова.
«Право на единовременную выплату имеют граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России», знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор Украины», – отметила она.
Средства перечисляются на расчётные счета доноров в течение 30 дней с момента подачи заявления. В прошлом году выплату получили 995 человек.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь