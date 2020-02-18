Увеличен размер ежегодной выплаты почётным донорам

Средства перечисляются на расчётные счета доноров в течение 30 дней с момента подачи заявления. В прошлом году выплату получили 995 человек.

«Право на единовременную выплату имеют граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России», знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор Украины», – отметила она.

С учётом индексации она составляет 14,57 тысячи рублей, рассказала руководитель отдела предоставления льгот Департамента труда и соцзащиты Севастополя Галина Денкова.

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