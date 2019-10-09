Уголовное дело возбуждено в отношении матери 6-летней девочки, выпавшей из окна

9 октября 2019     16
Уголовное дело возбуждено в отношении матери 6-летней девочки, выпавшей из окна

Материалы прокурорской проверки легли в основу уголовного дела, возбуждённого за неисполнение обязанности по воспитанию.

Установлено, что в августе 2019 года мать 6-летней девочки ушла распивать спиртные напитки, закрыв входную дверь на ключ, и оставив ребёнка-инвалида одного дома, сообщает пресс-служба прокуратуры. Девочка выпала из окна пятого этажа, была госпитализирована в состоянии тяжёлой комы и скончалась в больнице.

Прокурорская проверка установила, что мать долгое время не оказывала ребёнку должный уход, не занималась физическим и психологическим развитием и образованием. По материалам проверки ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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