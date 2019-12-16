Уголовное дело возбуждено по рухнувшей подпорной стене на пр. Победы

Продолжение резонансной истории о подпорной стене, обрушение которой в апреле повредило автостоянку одного из домов на проспекте Победы.

Прокуратура Нахимовского района возбудила уголовное дело в отношении сотрудника «Севгосстройнадзора».

Как показала проверка, он знал, что подпорная стена возле дома №2Б возведена с нарушением строительных норм и без проекта, но подготовил заведомо ложное заключение, на основании которого дом был введён в эксплуатацию. В апреле подпорная стена рухнула вместе с частью стоянки. Один автомобиль перевернулся при падении. Несколько пришлось поднимать спецтехникой. Ущерб владельцам машин прокуратура оценила, по меньшей мере, в 800 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Служебный подлог». Ход расследования также под надзором прокуратуры.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь