Уголовное дело на начальника Управления земельных отношений Севастополя передано в суд

2 декабря 2019     6
Уголовное дело на начальника Управления земельных отношений Севастополя передано в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего начальника Управления земельных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя. Все материалы переданы в суд. Чиновника обвиняют в покушении на получение взятки в крупном размере.

Как сообщает старший помощник руководителя ГСУ СКР по Крыму и Севастополю, бывший главный специалист департамента узнал от местной жительницы, что ей необходимо согласовать границы земельного участка в ТСН «Гидротехник», при этом ранее департамент ей отказал.  Госслужащий предложил помощь, оценив ее в миллион рублей, половину из которых он планировал передать начальнику управления земельных отношений.

В это время начальник управления по собственной инициативе встретился с кадастровым инженером и попросил внести изменения в межевой план. Далее он согласовал его, подписав необходимые документы.

После чего посредник получил от женщины оговоренную сумму, половину из которой передал доверенному лицу начальника Управления. Однако довести свой преступный умысел на получение взятки до конца начальник Управления земельных отношений города Севастополя не смог, поскольку преступление было пресечено сотрудниками УЭБиПК УМВД России по г. Севастополю.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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