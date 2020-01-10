Угрозы схода лавины на Ай-Петри в этом году нет

У жителей и гостей Крыма в эти дни нет проблем, чтобы подняться на вершину Ай-Петри. Дорога чистая, снежных заносов на ней нет. Каждый день ее чистят машины «Крымавтодора» и успевают завершить уборку до 10 утра, сообщили в МЧС Крыма.

На горе выпал снег, и в новогодние праздники люди потянулись туда, чтобы погулять и покататься на санках. В выходные там ожидают новую волну туристов.

Предусмотрено реверсивное движение: до 15.00 открыт подъем на гору, после 15.00 – спуск. Небольшие пробки и заторы случаются, потому что некоторые водители нарушают порядок движения, говорят в МЧС. Угрозы схода лавины в этом году нет.

Также пока работает канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри», но скоро движение будет остановлено и возобновится только в конце апреля – начале мая.

Каждую зиму там проводят профилактические работы. Но пока точная дата приостановки не определена.

«Мы искренне хотим как можно дольше радовать наших гостей возможностью подняться на плато Ай-Петри и окунуться в настоящую зимнюю сказку», – написали представители предприятия в Фейсбуке.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь