Удастся ли вернуть "Скифское золото" в музеи Крыма?

Судьба уникальной коллекции “Скифского золота”, вывезенной в 2014 году из Крыма на выставку в Нидерлады до сих пор остаётся под вопросом. Почему в Европейских судах “Закон о наследии не работает? И как политика разрушает культурные связи?

Как Севастополь встречает всемирный день шахмат? И как в шахматы играют женщины? Какие качества для игры необходимы и как воспитывают чемпионов? И что твориться в голове шахматиста?

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Источник: Вести.Севастополь