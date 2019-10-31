Узаконить постройки предложили владельцам гаражей в Камышовой бухте

Департамент архитектуры предлагает севастопольцам узаконить гаражи, которые находятся на западном берегу Камышовой бухты. Если их владельцы предоставят документы, власти смогут перевести земельные участки в другую категорию использования, а именно, для хранения автотранспорта.

Информацию озвучили на общественных слушаниях в Гагаринской администрации. Там прошла презентация проекта планировки территорий микрорайона в границах улиц Правды, Челнокова и набережной Рыбного порта. Специалисты уточнили границы кадастрового участка площадью почти 25 гектаров, на котором расположены объекты Министерства обороны. Севастопольцы не высказали ни одного отрицательного отзыва.

«Это связано с территорией и целью её разработки. В данном проекте не предлагались какие-либо новые земельные участки, формируемые под застройку, которая вызывает негативное восприятие. Здесь нужды Министерства обороны, которое реализует свои планы по развитию, организации их деятельности», – рассказал заместитель директора департамента архитектуры Севастополя Максим Жукалов.

На западном берегу Камышовой бухты находится несколько объектов времён античного Херсонеса. Максим Жукалов уточнил, что все памятники культуры сохранят и не допустят на этой земле коммерческой застройки.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь