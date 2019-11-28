Украина ввела новые санкции за разрушение памятников культуры в Крыму

28 ноября 2019     10
Украина ввела новые санкции за разрушение памятников культуры в Крыму

Украинское правительство в среду приняло новый пакет санкций в отношении 131 юридического лица за «разрушение объектов культурного наследия», а также теле- и радиовещание на территории Крыма.

С инициативой о введении санкций выступило министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. Соответствующий пост размещён на странице ведомства в Facebook.

В список попали организации, проводящие поисковые, реставрационные и другие работы на объектах культурного наследия полуострова. Из них 22 юрлица зарегистрированы в Крыму и Севастополе, 39 – в других регионах РФ. За теле- и радиовещание под санкциями оказались 15 крымских и севастопольских компаний и 19 из остальной части России. Ещё 36 юридических лиц со всей страны внесены в перечень за сотрудничество с оборонно-промышленным комплексом России.

В министерстве рассчитывают, что по примеру Украины, в отношении компаний из списка, санкции введут США и Евросоюз.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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