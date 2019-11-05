Украина временно закроет пункт пропуска «Каланчак»

Границу здесь нельзя будет пересечь с 7 по 15 ноября.

С украинской стороны, в одностороннем порядке, временно закроют пункт пропуска «Каланчак», сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления госпогранслужбы Украины.

Границу здесь нельзя будет пересечь с 7 по 15 ноября в связи с тем, что подрядчик строительства новых пунктов «Укрзализныця», планирует проводить работы повышенной опасности.

Остальные пункты пропуска должны работать в обычном режиме.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь