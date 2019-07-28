Украина выразила протест из-за визита Дмитрия Медведева в Севастополь

28 июля 2019     36
Украина выразила протест из-за визита Дмитрия Медведева в Севастополь

МИД Украины выразил протест в связи с тем, что официальная делегация правительства России во главе с премьером Дмитрием Медведевым прибыла на полуостров и не предупредила Киев о своей поездке.

“Поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Цель визита является циничной — участие в параде оккупационного флота России. Продолжаем придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и Севастополь”, — цитирует РИА Новости заявление украинского МИДа.

Сегодня утром председатель Правительства России наблюдал за морским парадом и пообщался с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым и главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Завтра Медведев проведет совещание по реализации нацпроектов.

Фото Российской газеты

Источник: Вести.Севастополь

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