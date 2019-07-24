Украина готовится к двухдневным ракетным стрельбам у берегов Крыма

24 июля 2019     26
Украина готовится к двухдневным ракетным стрельбам у берегов Крыма

Завтра, 25 июля, на Украине начнутся испытания ракетных комплексов “Ольха” и “Нептун”. Они продлятся два дня.

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов уже заявлял в середине июля, что ракеты “Нептун” могут уничтожить военные корабли любого класса и “при необходимости в течение нескольких минут снести Крымский мост”. 

Ему ответил первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс. «Все это заявление — сплошное безумие и бред сумасшедшего, — сказал Фикс. — У украинской стороны нет оружия, способного нанести вред Крымскому мосту». Мост через Керченский пролив – особо охраняемый объект федерального значения. Более того, в начале июня в Росгвардии была создана специальная бригада для его охраны. Крымский мост также охраняют истребители Су-27 и самолет Ил-38, предназначенный для борьбы с кораблями и подводными лодками. 

Оба берега пролива защищает сухопутная боевая техника, в том числе зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» и ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». На полуострове находятся ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», способные поразить корабли любого класса, вплоть до атомных авианосцев. За переправой из Тамани в Крым наблюдают также с орбиты Земли со спутника «Космос-К».

Стрельбы Украина намерена провести на полигоне в Одесской области. Из-за этого будет закрыта часть Черного моря, недалеко от западного берега Крыма.

Подготовка к ракетным испытаниям уже началась, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Украины.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта investigator.org.ua

Источник: Вести.Севастополь

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