Украина готовит агитационную атаку на Севастополь

3 октября 2019     18
Украина готовит агитационную атаку на Севастополь

В эфире украинского телеканала ТСН активисты-“аэроразведчики” (так они сами себя называют) рассказали, что готовятся провести в Севастополе “беспрецедентную операцию”. Впрочем, этот способ известен еще со времен Второй Мировой войны – им пользовались фашисты на оккупированных территориях.  

Как сообщает сайт Утро.ру, с помощью беспилотников на город будут сброшены несколько тысяч агитационных листовок, в которых севастопольцам обрисуют “последствия воссоединения Крыма с Россией”.

Дроны запустят в небо у российско-украинской границы в Херсонской области. Долетев до Севастополя, они выпустят загруженные в них листовки. Как сообщили активисты, в тексте говорится об упадке сельского хозяйства на полуострове, прекращении водоснабжения с территории Украины, разрушении железных дорог, отсутствии туристов и содержатся призывы одуматься и вернуться в состав Украины.

Телеканалу “Дума ТВ” эту новость прокомментировал депутат Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Ирек Зиннуров. Он считает, что идея этой провокационной акции вряд ли принадлежит волонтерам.

«Все-таки на эту акцию необходимы существенные затраты. Нам спокойно надо к этому относиться. Естественно, сохранять свои границы, воздушное пространство и никому не позволять их нарушать», – сказал Зиннуров. 

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта utro.ru

Источник: Вести.Севастополь

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