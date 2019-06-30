Украина ждет от Франции 20 сторожевых катеров

30 июня 2019     29
Украина ждет от Франции 20 сторожевых катеров

Длина катера марки OCEA FPB 98 составляет 32 метра. Скорость – 35 узлов, а дальность хода — 1200 миль при скорости в 12 узлов. Экипаж включает в себя 13 человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу украинского правительства сообщает РИА «Новости».

Более того, Украина заявила, что стороны ведут переговоры по поводу запуска совместного производства катеров. Интересно, что французская компания OCEA, прежде всего занимается строительством морских яхт для использования в тропических широтах.  Она поставляет свою продукцию Филлипинам, Алжиру, Бенину, Нигерии, Суринаму и Индонезии.  В последнее время компания начала выпускать катера для полиции и военных, и тоже отправлять их в тропические страны. Почему их решено отправить теперь еще и в Украину, эксперты пока недоумевают.

В сентябре прошлого Киев получил два списанных американских корабля, построенных в 1988 году. Кроме того, в ноябре прошлого года США также направили Украине предложение о передаче списанных фрегатов типа Oliver Hazard Perry.

На протяжении последних лет Киев получает списанные корабли у западных партнеров. При этом ВМС Украины испытывают серьезные проблемы. Старые корабли выходят из строя, а на закупку новых не хватает денег, сообщает РИА «Новости».

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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