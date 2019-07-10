Украина намерена наказывать тех, кто не признает Крым и Донбасс украинскими

10 июля 2019     25
Украина намерена наказывать тех, кто не признает Крым и Донбасс украинскими

В Верховную раду внесен законопроект о введении уголовной ответственности за непризнание Крыма и части Донбасса украинскими территориями.

Авторы инициативы — спикер Рады Андрей Парубий и депутаты парламента Виктория Сюмар и Мария Ионова. Документ предлагает дополнить статью 110 Уголовного кодекса страны “О посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины”, сообщает РИА Новости.

Сейчас первая часть статьи предусматривает до трех лет ограничения или лишения свободы за действия, из-за которых могут измениться границы Украины, или за публичные призывы к этому. От 7 семи до 12 лет лишения свободы грозит тем, чьи действия привели к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Парламентарии настаивают на таком же наказании за “умышленное непризнание” полуострова и юго-востока Украины подконтрольными Киеву.

 

Источник: Вести.Севастополь

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