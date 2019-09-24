Украина не рассчитывает вернуть корабли, брошенные в Крыму

Об этом заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк в беседе с корреспондентами BBC. Подробности передаёт ТАСС.
“В нашей стратегии мы не рассчитываем на такой сценарий”, – ответил он на вопрос, нужны ли Украине техника, корабли и вооружение, которые остались в Крыму.
Речь идёт более чем о 30 кораблях и воспомогательных судах. Россия уже неоднократно предлагала стране-соседу забрать их.
Высказала Загороднюк и о судьбе трех кораблей, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре прошлого год. По его словам, “переговоры ведутся”.
“Но я не могу сказать, что вижу какой-то прогресс в этом”, – добавил он.
Служба информации “Вести – Севастополь“
фото evo-rus.com
Источник: Вести.Севастополь