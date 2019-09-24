Украина не рассчитывает вернуть корабли, брошенные в Крыму

24 сентября 2019     11
Украина не рассчитывает вернуть корабли, брошенные в Крыму

Об этом заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк в беседе с корреспондентами BBC. Подробности передаёт ТАСС.

“В нашей стратегии мы не рассчитываем на такой сценарий”, – ответил он на вопрос, нужны ли Украине техника, корабли и вооружение, которые остались в Крыму.

Речь идёт более чем о 30 кораблях и воспомогательных судах. Россия уже неоднократно предлагала стране-соседу забрать их.

Высказала Загороднюк и о судьбе трех кораблей, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре прошлого год. По его словам, “переговоры ведутся”.

“Но я не могу сказать, что вижу какой-то прогресс в этом”, – добавил он.

Служба информации “Вести – Севастополь

фото evo-rus.com

Источник: Вести.Севастополь

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