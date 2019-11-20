Украина хочет получить с России более 3 млрд рублей за крымские порты

В сумму порядка 3,3 миллиарда рублей Администрация морских портов Украины оценила имущество на территории портов Крыма.
Требование о выплате компенсации ведомство намеренно передать до конца текущего года правительству Российской Федерации.
«Первый шаг – это направление требований по компенсации убытков непосредственно Правительству РФ. Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдёт на рассмотрение в международный арбитраж», – говорится на сайте АМПУ.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
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