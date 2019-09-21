Украина частично закроет два пункта пропуска на границе с Крымом

Речь идет о пропускных пунктах Украины “Каланчак” и “Чонгар”. На этих КПП начинается ремонт.

Как сообщает РИА Новости Крым, с 23 сентября на КПП “Каланчак” с 8 утра будут пропускать только пешеходов. Все автомобили пограничники направят в пункт пропуска “Чаплинка”, там оформление будет осуществляться в штатном режиме.

В КПП “Чонгар” пропуск пешеходов и машин будет идти в установленном порядке, однако из-за ремонтных работ могут возникнуть некоторые задержки и неудобства, предупредили украинские пограничники.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь