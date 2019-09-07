Украинская прокуратура завершила следствие в отношении севастопольца Степана Резуника

Дело моряка передано в суд. Первое заседание назначено на 17 сентября.

Украинская прокуратура завершила следствие в отношении севастопольца Степана Резуника. Скорее всего, до суда, который назначен на 17 сентября, он останется в СИЗО. Несмотря на то, что адвокат моряка ещё 30 августа подал апелляцию по изменению меры пресечения на подписку о невыезде, она пока не рассмотрена. Ранее за севастопольца был назначен залог в размере 320 тысяч гривен.

По словам супруги Резуника, состояние его здоровья ухудшается. За время следствия ему в СИЗО дважды вызывали скорую помощь.

Ещё один севастополец, находившийся под следствием на Украине, вернулся домой в рамках обмена.

Источник: Вести.Севастополь