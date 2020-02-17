Украинские браконьеры, задержанные в Азовском море, арестованы

17 февраля 2020     34
Украинские браконьеры, задержанные в Азовском море, арестованы

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных в Азовском море.

Граждане соседнего государства признаны виновными в неподчинении законному распоряжению или требованию сотрудников органов федеральной службы. Им назначено наказание в виде ареста на 10 суток. Ещё одно дело возбуждено за незаконную добычу водных биологических ресурсов, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ по Республике Крым.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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