Украинские браконьеры, задержанные в Азовском море, арестованы

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных в Азовском море.
Граждане соседнего государства признаны виновными в неподчинении законному распоряжению или требованию сотрудников органов федеральной службы. Им назначено наказание в виде ареста на 10 суток. Ещё одно дело возбуждено за незаконную добычу водных биологических ресурсов, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ по Республике Крым.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь