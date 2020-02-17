Украинские браконьеры, задержанные в Азовском море, арестованы

Граждане соседнего государства признаны виновными в неподчинении законному распоряжению или требованию сотрудников органов федеральной службы. Им назначено наказание в виде ареста на 10 суток. Ещё одно дело возбуждено за незаконную добычу водных биологических ресурсов, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ по Республике Крым.

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных в Азовском море.

В Кремле готовятся к народному голосованию по изменениям в Конституцию РФ В подмосковном пансионате «Сенеж» прошел трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и глав региональных избиркомов, организованный Администрацией президента. Представителям …



Судья Конституционного суда России заявил, что РФ не является правопреемницей СССР Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский заявил, что Российская Федерация не должна считаться правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» советской власти. Внимание на …



20 спасателей искали подростка, заблудившегося в Симферопольском районе В воскресенье, 16 февраля, в 19:50 в службу спасения поступило сообщение о том, что пропал 14-летний житель села Клиновка Симферопольского …



Незаконные ларьки Столетовском проспекте снесут через 10 дней Срок 10 дней дан владельцам торговых павильонов на то, чтобы они сами провели работы по демонтажу. Об этом сообщил и.о. …

