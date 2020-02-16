Украинские браконьеры задержаны на 48 часов за незаконный лов рыбы

Капитан задержанного в Азовском море украинского судна, сознался в незаконном выловле камбалы.

Российские пограничники обнаружили в Азовском море судно с четырьмя гражданами Украины, не имевшими документов на добычу биологических ресурсов. На борту обнаружили около 300 экземпляров камбалы-калкана. Задержанных доставили в порт Керчи.

Капитан корабля признал факт незаконной добычи водных ресурсов в Азовском море. Ранее он к административной или уголовной ответственности на территории России не привлекался. Уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк, заявила о том, что команда украинского судна задержана на 48 часов, сообщает ТАСС.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото Пограничного управления ФСБ России по РК

Источник: Вести.Севастополь