Украинские корабли планируют перевести из Севастополя

Примерно 20 кораблей и судов ВМС Украины, оставленные в двух бухтах Севастополя, будут переведены в озеро Донузлав.

«Бывшие украинские корабли и суда сконцентрированы в бухтах Стрелецкая и Инженерная. Прорабатывается решение об их переводе в Донузлав», – приводит ТАСС слова источника в силовых структурах ЮФО.

Отмечается, что такие планы связаны желанием удешевить содержание плавсредств. Сейчас на них находятся сокращённые экипажи, поддерживающие плавучесть. Содержание в Донузлаве позволит задействовать для этого меньше людей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь