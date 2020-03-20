Украинские корабли планируют перевести из Севастополя

20 марта 2020     18
Украинские корабли планируют перевести из Севастополя

Примерно 20 кораблей и судов ВМС Украины, оставленные в двух бухтах Севастополя, будут переведены в озеро Донузлав.

«Бывшие украинские корабли и суда сконцентрированы в бухтах Стрелецкая и Инженерная. Прорабатывается решение об их переводе в Донузлав», – приводит ТАСС слова источника в силовых структурах ЮФО.

Отмечается, что такие планы связаны желанием удешевить содержание плавсредств. Сейчас на них находятся сокращённые экипажи, поддерживающие плавучесть. Содержание в Донузлаве позволит задействовать для этого меньше людей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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