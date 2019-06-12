Украинские пограничники задержали члена Народного ополчения Республики Крым

В ночь на 11 июня на российско-украинской границе при попытке въехать в соседнее государство был задержан 35-летний житель полуострова. По данным украинских силовиков, в 2014 году он входил в состав ополчения Крыма, сообщает РИА Новости Крым.

На мужчину возбудили уголовное дело за подозрение в участии в незаконных вооруженных формированиях, он взят под стражу решением Херсонского городского суда. По украинскому законодательству, ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести Севастополя