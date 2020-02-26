Украинские рыбаки, задержанные в Азовском море, выпущены на свободу

26 февраля 2020     11
Украинские рыбаки, задержанные в Азовском море, выпущены на свободу

25 февраля истек срок административного ареста четырех граждан Украины. Их задержали 14 февраля в акватории Азовского моря за незаконный вылов рыбы. У рыбаков не было разрешающих документов и даже паспортов.

Керченский городской суд назначил им наказание в виде административного ареста на десять суток. По истечении этого срока капитану судна-нарушителя выдано предписание следовать к месту базирования, но сильный ветер не позволяет пока выйти в море. С улучшением погоды Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым планирует осуществить сопровождение судна с гражданами Украины для обеспечения безопасности их перехода.

Материалы, подтверждающие факты незаконной добычи рыбы, будут переданы уполномоченным органам Украины для принятия решения в отношении нарушителей.

 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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