Украинский политолог Олег Волошин заявил, что Россия могла вернуть Крым еще в 1991 году

Возвращение полуострова в состав России было лишь вопросом времени, об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог-международник, журналист, бывший пресс-атташе посольства Украины в России, бывший директор департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

«Если бы президентом Российской Федерации в 1991 году был Путин, а не Борис Ельцин, то Украина бы стала независимой, но практически 100% без Севастополя, который был городом союзного подчинения, базой Черноморского флота», — цитирует Волошина РИА «Новости».

Как предполагает политолог, вероятно, одним из условий признания независимости Украины стало бы то, что Севастополь останется в составе России.

При этом экс-дипломат отметил, что тогда Крым достался Украине только благодаря мудрым поступкам украинского руководства того времени. Также Волошин добавил, что Украина и Россия — близкие друг другу страны, и Киев не должен рушить отношения с Москвой.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта ru.tsn.ua

Источник: Вести.Севастополь