Украинский суд продлил арест севастопольскому моряку Степану Резунику

Сейчас Степан Резуник находится в Херсонском СИЗО. Сегодня истекал срок ареста, но его продлили еще на 60 суток, сообщила программе «Вести – Севастополь» супруга моряка Ирина.

Всю последнюю неделю Степан болеет, к нему уже дважды вызывали скорую помощь, а накануне давление у мужчины было настолько высоким, что из носа пошла кровь. Тем не менее суд не принял во внимание плохое самочувствие задержанного и продлил срок ареста.

Суд готов был отпустить его под залог в 320 тысяч гривен, это примерно 850 тысяч рублей.

35-летнего Степана Резуника задержали 11 июня при пересечении государственной границы Украины в Херсонской области. Он ездил на Украину получать загранпаспорт, чтобы устроиться на работу на иностранное торговое судно. Степана подозревают в участии в незаконных вооруженных формированиях. Но, по словам жены Резуника Ирины, они занимались исключительно волонтерской деятельностью: помогали беженцам из Донецка, привозили им медикаменты, одежду и еду.

В качестве улик так называемая полиция по делам Крыма в Херсоне рассматривает фотографии из социальных сетей, где Степан в берете ВДВ России или в камуфляже с Георгиевской лентой. Сейчас назначена фотоэкспертиза этих снимков.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь