Украинских спасателей попросили помочь в поисках пропавшего дайвера

19 июня 2019     24
Украинских спасателей попросили помочь в поисках пропавшего дайвера

Консульство РФ в Одессе по просьбе родственников дайвера, пропавшего 6 дней назад в Черном море, обратилось за помощью в поисках к МЧС Херсонской области, сообщило информационное агенство ТАСС.

Мужчина-аквалангист 13 июня отправился на ловлю рапанов из поселка Черноморское и не вернулся.

«… мне звонил консул РФ в Одессе. Консульство направило в МЧС Херсонской области просьбу начать поиски Дмитрия, также оказать содействие береговой охране в поисках в том числе на прилегающих островах», – говорится в сообщении сестры дайвера Дмитрия Осипова на его странице в Facebook.

Знакомые пропавшего Дмитрия Осипова говорят, что он был опытным спортсменом и не его не могло унести далеко в море.

Источник: Вести.Севастополь

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