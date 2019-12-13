Украинских чиновников будут штрафовать за русский язык

13 декабря 2019     9
Украинских чиновников будут штрафовать за русский язык

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Татьяна Монахова заявила, что депутатов и чиновников, говорящих на русском языке, будут штрафовать.

После первого нарушения закона, принятом еще при Петре Порошенко, последует замечание, во второй раз будет наложен штраф. Его максимальный размер составит 11 600 гривен, то есть 492 доллара, сообщает Life.ru.

Под действие закона подпадают также судьи, военные, учителя, медики и работники сферы услуг. А с сентября 2020 года все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык.

Также Монахова рассказала о том, что на сайте уполномоченного планируется создать специальный раздел, где все пользователи смогут оставить жалобу на нарушение закона о государственном языке.

На саммите “нормандской четверки”, который прошел на этой неделе в Париже, президент Украины Владимир Зеленский ответил на два вопроса российских журналистов на русском языке. Многие политические эксперты обратили на это внимание и предрекли, что в связи с этим даже у главы государства могут быть проблемы. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Российские моряки открыли четыре острова в Красном море
Российские моряки открыли четыре острова в Красном море

Экипаж гидрографического судна Черноморского флота «Донузлав» обнаружил четыре ранее неизвестных острова в Красном море. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота. …


Население России рекордно сократилось
Население России рекордно сократилось

Естественная убыль населения России в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет …


Малкин пропустил матч с «Коламбусом» из-за болезни
Малкин пропустил матч с «Коламбусом» из-за болезни

10:18 Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пропустил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Коламбус Блю Джекетс» из-за …


Крымские пограничники задержали двух иностранцев, объявленных в международный розыск
Крымские пограничники задержали двух иностранцев, объявленных в международный розыск

В пункте пропуска «Армянск» пограничники задержали 30-летнюю гражданку Украины, которую с середины прошлого года разыскивают за мошенничество.   Еще одного …


Украинских чиновников будут штрафовать за русский язык
Украинских чиновников будут штрафовать за русский язык

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Татьяна Монахова заявила, что депутатов и чиновников, говорящих на русском языке, будут штрафовать. После первого нарушения закона, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты