Украинских чиновников будут штрафовать за русский язык

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Татьяна Монахова заявила, что депутатов и чиновников, говорящих на русском языке, будут штрафовать.

После первого нарушения закона, принятом еще при Петре Порошенко, последует замечание, во второй раз будет наложен штраф. Его максимальный размер составит 11 600 гривен, то есть 492 доллара, сообщает Life.ru.

Под действие закона подпадают также судьи, военные, учителя, медики и работники сферы услуг. А с сентября 2020 года все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык.

Также Монахова рассказала о том, что на сайте уполномоченного планируется создать специальный раздел, где все пользователи смогут оставить жалобу на нарушение закона о государственном языке.

На саммите “нормандской четверки”, который прошел на этой неделе в Париже, президент Украины Владимир Зеленский ответил на два вопроса российских журналистов на русском языке. Многие политические эксперты обратили на это внимание и предрекли, что в связи с этим даже у главы государства могут быть проблемы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь