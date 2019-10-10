Украинцы из разных стран соберутся в Крыму

В рамках круглого стола, который пройдёт 14 октября в Симферополе, они обсудят развитие связей с соотечественниками за рубежом.

«В мероприятиях примут участие украинские соотечественники из Молдавии, Казахстана, Белоруссии, Германии, ДНР, Литвы, Эстонии, Польши, Киргизии и Грузии», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы постпреда Республики Крым при президенте России.

Планируется, что участники конференции возложат цветы к памятнику Богдану Хмельницкому, а после обсудят возможности и перспективы народной дипломатии.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь