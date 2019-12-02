Украинцы требуют от Зеленского наказать Apple за Крым

2 декабря 2019     18
Украинцы требуют от Зеленского наказать Apple за Крым

Запретить продажу гаждетов и заблокировать сервисы американской компании предлагается за того, что приложения Apple начали определять Крым, как территорию России.

На сайте президента Украины размещены сразу две петиции о запрете продукции Apple. Первая, созданная 28 ноября 2019 года неким Андреем Плаксиным, собрала всего 36 голосов из необходимых 25 тысяч. До окончания сбора осталось 88 дней.

Аналогичная инициатива от 29 ноября нашла уже 673 сторонника. В этой петиции властям дополнительно предлагается организовать сбор и утилизацию продукции Apple. А гражданам компенсировать затраты, за сданные гаджеты. Если эта идея за оставшиеся 89 дней наберёт 25 тысяч подписей, президент Украины обязан будет её рассмотреть.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму появится «Курортный патруль»
В Крыму появится «Курортный патруль»

Ещё один ресурс для обратной связи с туристами разработан министерством курортов и туризма и министерством внутренней политики Крыма. С помощью …


Вести Севастополь 2.12.2019
Вести Севастополь 2.12.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Упавший на машину кедр ударил по управляющей компании. Глава города выяснил, что её просили спилить дерево. …


Путин разрешил признавать физлиц иностранными агентами
Путин разрешил признавать физлиц иностранными агентами

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны физические лица, распространяющие сообщения из иностранных или …


Эксперт оценил запуск газопровода «Сила Сибири»
Эксперт оценил запуск газопровода «Сила Сибири»

20:59 Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил начало …


В Севастополе задержан водитель на незарегистрированном автомобиле с 216 неоплаченными штрафами
В Севастополе задержан водитель на незарегистрированном автомобиле с 216 неоплаченными штрафами

В дежурную часть ГИБДД из центра автоматической фиксации административных правонарушений поступила информация о том, что по городу передвигается водитель на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты