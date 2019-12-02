Украинцы требуют от Зеленского наказать Apple за Крым

Запретить продажу гаждетов и заблокировать сервисы американской компании предлагается за того, что приложения Apple начали определять Крым, как территорию России.

На сайте президента Украины размещены сразу две петиции о запрете продукции Apple. Первая, созданная 28 ноября 2019 года неким Андреем Плаксиным, собрала всего 36 голосов из необходимых 25 тысяч. До окончания сбора осталось 88 дней.

Аналогичная инициатива от 29 ноября нашла уже 673 сторонника. В этой петиции властям дополнительно предлагается организовать сбор и утилизацию продукции Apple. А гражданам компенсировать затраты, за сданные гаджеты. Если эта идея за оставшиеся 89 дней наберёт 25 тысяч подписей, президент Украины обязан будет её рассмотреть.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь