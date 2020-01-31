Украшения из сокровищниц Севастополя: какие драгоценные артефакты хранят музеи

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают ювелиры. В переводе с немецкого это слово означает «драгоценный камень». Также ювелирами можно назвать и тех, кто вместо холста расписывает полудрагоценные минералы. На протяжении веков в Севастополе создавали уникальные украшения. И в каждой эпохе они были неповторимы.

Наша съёмочная группа посмотрела на современное творчество, прикоснулась к древностям, которые скрывают фонды Херсонеса Таврического, а ещё увидела перстень легендарного флотоводца Павла Нахимова.

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Его называют перстень Нахимова. Но кольцо это женское. Оно было в кармане адмирала в момент его смертельного ранения в висок 10 июля 1855 года. В музей Черноморского флота украшение попало только 60 лет назад. Его принес Иван Лысак. Мужчина исполнял волю тестя Ивана Тыхамского, который был моряком в первую оборону Севастополя и находился рядом с Нахимовым в тот роковой момент.

«Люди стали на память о нем практически если не рвать пуговицы, то что-то брать из элементов его одежды. И вот из кармана его сюртука один из матросов взял носовой платок. В платке матрос нашёл поломанный женский перстень типа “Маркиз” из червленого золота, обрамленный бриллиантами», – рассказывает Владимир Клюев, директор военно-исторического музея Черноморского флота.

Мужчина починил кольцо, но совесть мучила его до конца дней, потому он и завещал отдать в музей вещь легендарного адмирала. Но какой даме принадлежал перстень? Владимир Клюев говорит, что точного ответа нет до сих пор. Официально Павел Нахимов женат не был, но пользовался большой популярностью у женщин. По рассказам современников, у адмирала было 6 детей. В музее Черноморского флота немало личных вещей Павла Степановича. Но перстень Нахимова посетители могут увидеть редко – лишь по случаю особых дат.

Елизавета Краснодубец, хранитель музейных ценностей “Херсонеса Таврического”, с осторожностью выкладывает ожерелье и серёжку II века до нашей эры. Говорит, лишний раз сама боится к ним прикасаться: слишком хрупкие. Золотые застежки в виде бычьих головок из чистейшего золота 900-ой пробы. Бусы из халцедона, горного хрусталя, стекла и сердолика. Украшения нашли во время реконструкции на территории музея-заповедника 60 лет назад. Ученые считают, что они могли принадлежать женщине из знатного рода.

«Некоторые современные ювелиры отмечают, что они никогда не смогли бы повторить так тонко выполненную эскань на том уровне технологических процессов, которыми располагали ювелиры в эпоху эллинизма», – говорит Елизавета Краснодубец.

Профессия ювелира очень ценилась в древние времена. Золотые украшения отливали в том числе и с помощью глиняных кусочков от амфор.

Это половинка литейной формы. В древности с её помощью можно было изготовить сразу два изделия: сережку и подвеску. Для этого брали вторую такую же половину и соединяли. В отверстие заливали золото и в итоге получалось очень дорогое украшение.

Интересно, что эти драгоценности не выставляют в музее, а хранят в фондах – слишком они ценные.

Татьяна Муравьёва уже несколько лет расписывает полудрагоценные камни. Пейзажи выбирает те, что запали в душу. Сейчас на розовом кварце рождается пара журавлей на фоне цветущей сакуры. На каждую работу нужно не меньше недели. Татьяна наносит по очереди слои масленых красок и автомобильного лака. Они должны хорошо просохнуть. Татьяна не считает себя профессиональным ювелиром, но и её любительское хобби оставляет людям добрую память.

«Отдушина от будней, от суеты постоянной. Хочется что-то оставить после себя», – так говорит о своем увлечении Татьяна Муравьёва.

Кстати, на своем самом первом камне – морской гальке – Татьяна написала пейзаж Севастополя. Говорит, потому что дух города-героя всегда передаётся в произведениях мастеров: и любителей и профессионалов. На протяжении веков.

Оксана Колесникова, Михаил Шурмель, Александр Попов, Инна Лисинец

Источник: Вести.Севастополь