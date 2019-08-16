Улица Советская стала опасной для пешеходов из-за ремонта

16 августа 2019     19
Улица Советская стала опасной для пешеходов из-за ремонта

Жители улицы Советской на Центральном холме, где сейчас идёт ремонт, жалуются на дискомфорт. С проверкой туда приехали представители департамента транспорта.

Днем на улице Советской видно ход строительных работ. Ночью здесь полная темнота. Линия уличного освещения обесточена. И дорога превращается буквально в полосу препятствий – хаотично разбросанный стройматериал, полуприкрытые люки, мусор. На жалобы людей реагирует департамент транспорта.

«Строительная площадка находится в зоне ответственности подрядчика, ему поручено сегодня до конца дня убрать весь мусор, палеты, которые разложены, очистить тротуары, подмести, чтобы здесь был спокойный нормальный проход пешеходов на всем протяжении дороги», – заявил Евгений Исаков, заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Временно введено ограничение движения. Изначально в июле – на участке от улиц Людмилы Павлюченко до Воронина. Затем до конца августа – от Алексакиса до Людмилы Павличенко. В понедельник график должны изменить. Также до конца следующей недели в департаменте транспорта планируют обеспечить и сквозной проход на протяжении всей дороги, где еще не успели перенести коммуникации.

Строители торопятся и приступают к работам с самого раннего утра. Шум мешает местным жителям, но с жалобами к властям пока никто не обращался. Рабочие укладывают тротуарную плитку. А также готовят основание под асфальт. На участке задействованы 6 единиц техники и 4 строительные бригады. Готовность – 40%.

На другом участке, в районе улицы Тараса Шевченко, строительные работы только предстоят, но начало уже положено. Пока для комфорта водителей сделали отсыпку фрезерованного асфальтобетона. Насколько долго прослужит такое покрытие, неизвестно. Но уже в 2020 году здесь планируют начать капитальный ремонт дороги.

Проектирование этого участка дороги ведется уже сейчас. Затем предстоит экспертиза и поиск подрядной организации.

Анастасия Репикова, Антон Кузнецов, Антон Терешкин, Олесь Быков.

Источник: Вести.Севастополь

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