Улицу Громова на Северной стороне отремонтируют к ноябрю

Это одна из самых оживлённых дорог района, по ней проходят маршруты общественного транспорта, рядом находится Михайловская батарея. Протяжённость улицы – два километра. Согласно контракту, ремонтные работы подрядчик должен завершить до первого ноября.

“Завтра выходит субподрядчик по сетям, будет вскрываться “корыто”, начнётся замена всех сетей. Сейчас идёт укладка бортов, классическое начало работ по капитальному ремонту. В результате получим новую дорогу, новые коммуникации под ней. Срок гарантии – 15 лет”, – комментирует Игорь Титов, директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Кроме нового дорожного покрытия, на улице Громова появится тротуар, 16 пешеходных переходов и наружное освещение. В целом в рамках нацпроекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги” на Северной стороне в этом году отремонтируют 7 улиц. Две из них: Леваневского и Загордянского будут сданы в ближайшее время.

Источник: Вести.Севастополь