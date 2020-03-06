Улицу Мокроусова в Севастополе полностью отремонтируют к лету

«Севастопольский автодор» приступил к ремонту дороги на улице Мокроусова. Участок протяженностью чуть больше пятисот метров планируют сдать к туристическому сезону.

Подрядчики уже заменили бордюрный камень, подготовили тротуар под укладку брусчатки. Сейчас идет подготовка к фрезерованию асфальтобетона под проезжую часть. Затем здесь установят дорожные знаки и нанесут разметку. В ремонте задействовано 13 рабочих и 4 единицы техники. Пока подрядчики опережают график. При том, что на объекте с проблемами они уже столкнулись.

«Когда вышли на объект, оказалось, что существующие опоры освещения попадают в середину восстанавливаемого тротуара. Однако, на сегодняшний день мы состыковались с горсветом, и горсвет за счет своих средств производит демонтаж существующих опор освещения с тротуара», – рассказал Игорь Секерцыш, начальник отдела технического контроля ГБУ «Севастопольский автодор».

На время ремонтных работ дорогу для транспорта перекрывать не будут. В плане региональной дорожной кампании этого года ремонт улиц Луначарского, Одесской, Сенявина и Генерала Петрова в историческом центре города.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь